Doblete de Báez en Copa Colombia

El defensor paraguayo Cristian Javier Báez anotó el martes los goles con los que el Junior de Barranquilla venció por 2-0 al Atlético de Cali, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. La serie se define la semana próxima.

27 de agosto de 2025 - 13:35
Cristian Javier Báez, en la celebración de uno de sus goles para el Junior de Barranquilla por la Copa Colombia.
La serie de octavos de final de la Copa Colombia será definida el próximo martes, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

La gran figura del choque de ida fue Cristian Javier Báez, autor de los dos tantos de la victoria en Barranquilla del Junior por 2-0 sobre Atlético de Cali.

En Junior también milita con suceso el atacante altoparanaense Guillermo Paiva.

Las conversiones del zaguero central sanlorenzano, de 35 años, se registraron en los minutos 51 y 96.

En la Liga colombiana, el conjunto albirrojo de Barranquilla marcha en la tercera posición, con 37 puntos, por debajo de América (39) y Millonarios (38).

