Español Sergio Ramos debuta como cantante

Aunque Sergio Ramos ya había colaborado anteriormente con otros artistas, como Los Yakis en “No me contradigas” y Demarco Flamenco en “Otra estrella en tu corazón”, además de haber sido confirmado el pasado abril como uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León, “Cibeles” marca su debut como solista.

Su nuevo tema parece ser un homenaje al Real Madrid y una clara declaración de su madridismo.

El video de presentación, compartido este sábado en sus redes sociales, repasa algunos de los momentos más destacados del defensa con el club blanco, e incluye la copa de la Liga de Campeones, culminando con la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, lugar de celebración de los éxitos del club.

El sevillano, de 39 años, que permaneció 15 temporadas en el club merengue, conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes, da así un paso más en su incursión en la música. EFE