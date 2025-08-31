Ariel Ávalos convierte para el Bulo Bulo

La victoria por 2-0 sobre Universitario de Vinto le permite al San Antonio Bulo Bulo comandar el Grupo C de la Copa de la División Profesional en Bolivia, una competencia paralela a la Liga.

El conjunto santo llegó a 10 puntos, superando por uno a Gualberto Villarroel San José, que juega este domingo contra Totoral Real Oruro.

Ariel Ávalos, autor de uno de los tantos, milita a préstamo en San Antonio Bulo Bulo, que tiene en su plantel al también paraguayo Rodrigo López.

