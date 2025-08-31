Fútbol

Ariel Ávalos convierte para el Bulo Bulo

Alcides Ariel Ávalos Samudio, atacante de 20 años, de los registros de Cerro Porteño, anotó el sábado un gol para el San Antonio Bulo Bulo, que le ganó a Universitario de Vinto, por la Copa de la División Profesional en Bolivia.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 13:37
Alcides Ariel Ávalos Samudio, delantero perteneciente a los registros de Cerro Porteño y que milita a préstamo en San Antonio Bulo Bulo.
La victoria por 2-0 sobre Universitario de Vinto le permite al San Antonio Bulo Bulo comandar el Grupo C de la Copa de la División Profesional en Bolivia, una competencia paralela a la Liga.

El conjunto santo llegó a 10 puntos, superando por uno a Gualberto Villarroel San José, que juega este domingo contra Totoral Real Oruro.

Ariel Ávalos, autor de uno de los tantos, milita a préstamo en San Antonio Bulo Bulo, que tiene en su plantel al también paraguayo Rodrigo López.

