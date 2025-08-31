Paraguayo Castillo anota para el O’Higgins en Chile

El paraguayo Arnaldo Castillo registró el sábado un gol para el O’Higgins, que le ganó de local por 3-2 a Audax Italiano, por la 22ª ronda de la Liga chilena. Fue la tercera anotación de la temporada en el club de Rancagua para el atacante de 28 años.