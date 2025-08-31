Paraguayo Castillo anota para el O’Higgins en Chile

O’Higgins dio un salto importante en la clasificación en la Liga chilena con su victoria como local frente al Audax Italiano por 3-2.
El tercero de los tantos para el conjunto de Rancagua lo hizo el paraguayo Arnaldo Castillo, quien hizo toda su carrera profesional en el balompié trasandino, en Naval, Fernández Vial, Iberia, Puerto Montt, Universidad de Concepción y O’Higgins, en el que lleva tres temporadas.
En 2023, Arnaldo disputó 28 partidos y marcó cinco goles. En 2024 también tuvo la marca de 28 presentaciones, con cuatro conquistas, mientras que en la actualidad lleva 22 cotejos y tres conversiones.
