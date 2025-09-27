Fútbol

A qué hora juega hoy Luqueño vs. Cerro y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Cerro Porteño disputan hoy la décimo cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 10:03
Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay. Silvio Rojas

Sportivo Luqueño y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul de Julio César Cáceres y el Ciclón de Jorge Achucarro, quien interina por última vez antes de la asunción de Jorge Bava, juegan en el Luis Salinas de Itauguá: empieza a las 17:00, hora de Paraguay, con arbitraje de David Ojeda y VAR de José Méndez.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Los futbolistas de Sportivo Luqueño festejan un gol en el partido frente a Libertad por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

