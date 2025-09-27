A qué hora juega hoy Luqueño vs. Cerro y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul de Julio César Cáceres y el Ciclón de Jorge Achucarro, quien interina por última vez antes de la asunción de Jorge Bava, juegan en el Luis Salinas de Itauguá: empieza a las 17:00, hora de Paraguay, con arbitraje de David Ojeda y VAR de José Méndez.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.