Newell’s rescata un punto contra Estudiantes

El Pincha, Estudiantes de La Plata, recién eliminado en la tanda de penales por Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, todavía es protagonista en el torneo local, en el que quedó segundo en el Grupo A, con 16 puntos, a la par de Barracas Central, y apenas por debajo del líder Unión de Santa Fe (17).

En medio de un clima tenso en el Parque Independencia, por cuenta de la floja campaña del rojinegro Newell’s Old Boy, Eric Meza (76’) puso en ventaja a Estudiantes, que tuvo en sus filas al paraguayo Santiago Arzamendia y con ese resultado se ubicaba líder en solitario.

Pero, el defensor Luciano Lollo (91) tomó el rebote en un tiro de esquina y mandó el balón a la red para decretar el empate y aliviar un poco a los miles de seguidores de Newell’s, que está penúltimo en el Grupo A con apenas dos victorias en diez fechas, lo que ha acentuado las críticas hacia el entrenador Christian Fabbiani.

En el elenco rosarino sentaron plaza el arquero Juan Ángel Espínola González y el atacante Carlos Gabriel González Espínola, Cocoliso. AFP