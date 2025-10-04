Olimpia enfrenta a Sportivo Ameliano en el estreno de Roberto Nanni

Olimpia y Sportivo Ameliano disputan hoy el único partido del día en la continuidad de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y la V Azulada juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Conduce Blas Romero con VAR de José Méndez y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia, en zona de Copa Sudamericana 2026

Olimpia busca un segundo triunfo consecutivo después de romper la racha de cuatro encuentros sin victorias al superar 2-0 al descendido Atlético Tembetary. El Decano tiene como objetivo asegurar el puesto a la Copa Sudamericana 2026: con 49 puntos, está sexto en el acumulativo. Además, puede ampliar la ventaja sobre Recoleta FC, que perdió 2-0 con Cerro Porteño y quedó con 48.

Sportivo Ameliano y el debut de Roberto Nanni

Sportivo Ameliano estreno técnico después de la salida de Humberto García. El ex jugador de Cerro Porteño y Nacional, entre otros, Roberto Nanni debuta en el banco de la V Azulada, que encadena seis juegos sin ganar entre el campeonato y la Copa Paraguay. Los del Barrio Virgen del Huerto luchan por un boleto a la Copa Sudamericana 2026: suman 40 y están en el noveno lugar del anual.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Alexis Cantero; Rodney Redes, Javier Domínguez, Hugo Quintana, Iván Leguizamón; Ricardo Benítez y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González, Hugo Benítez, Marcos Martinich; Alejandro Samudio, Diego Valdez, Estivel Moreira, Sebastián Almada; Roland Escobar y Jorge Sanguina.