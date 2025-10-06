Pedro Sarabia: “Nos faltó capitalizar las situaciones”

“Fue un partido muy difícil, pero creo que fuimos superiores al menos en los primeros minutos, donde encontramos el funcionamiento del equipo. Fuimos protagonistas, pero no encontramos la ocasión para capitalizar las situaciones que teníamos de llegar al gol”, sostuvo el técnico albo.

“En el segundo tiempo, con las modificaciones que hicimos igual el partido era cortado y con más fricción en el que ellos jugaban con cautela pero pudimos romper eso, teníamos que ganar, pero bueno, conseguimos llegar a la igualdad y también nos ayuda a seguir sumando, porque seguimos con nuestro objetivo y el compromiso”, comentó.

“Debimos dar la vuelta el marcador, pero no se pudo dar”, finalizó el Cabo.

