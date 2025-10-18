Ruud tumba a Shapovalov y disputará la final con Humbert

Casper Ruud, que tardó ochenta minutos en ganar por tercera vez en cuatro encuentros al norteamericano Denis Shapovalov, que le ganó en pista dura, en Dallas, meses atrás, alcanzó su vigosimosexta final del circuito, la octava sobre cemento y la tercera de esta temporada después de las de, precisamente, la de Dallas y la del Masters 1000 de Madrid.

Lea más: Moutet y Medvedev, finalistas en Almaty

Apunta hacia su segundo título del curso el jugador de Oslo que por primera vez se impuso a Shapovalov en esta pista.

El jugador que más victorias ha logrado en pista cubierta en este 2025, nueve, aún aspira a llegar a tiempo a las finales de Turín. Es undécimo del ranking y pretende dar caza al británico Jack Draper y al canadiense Félix Auger Aliassime que también juega final este domingo, en Bruselas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ruud, con trece títulos en su historial, jugará la final ante Humbert que salió beneficiado de la retirada del danés Holger Rune que tenía el partido encarrilado, con ventaja de 6-4 y 2-2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El danés hizo un mal gesto en el tobillo izquierdo cuando se habían disputado 83 minutos y dejó la pista cojeando y ayudado por un miembro de su equipo.

El abandono aleja al danés de la carrera hacia las Finales ATP. Ugo Humbert, que había perdido los cinco encuentros previos contra el danés, accedió a su décima final de su carrera para agrandar su palmarés a ocho títulos, el segundo en el 2025 tras el de Marsella.

Humbert que ganó a un top 20 por primera vez en el 2025, se convirtió en el segundo jugador francés, junto Alexander Muller, en llegar a más de una final en el circuito en lo que va de curso y se enfrentará por el título a Casper Ruud. EFE