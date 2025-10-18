Moutet y Medvedev se citan en la final de Almaty

Corentin Moutet no tuvo éxito en las de Doha, en 2020, y este año en Mallorca y sigue sin título alguno en su carrera. Sumó en Almaty, ante Michelsen, al que había ganado una vez y perdido otra, su victoria número 30 por primera vez en su carrera en una temporada.

El galo, que arrebata a Grigor Dimitrov el puesto 36 del ranking, tardó dos horas y cuarto en resolver el compromiso y citarse con Medvedev, que previamente acabó con su mala racha en semifinales y alcanzó la final 40 de su carrera y la segunda en 2025 tras vencer al australiano James Duckworth por 6-7 (8) , 6-3 y 6-2.

El moscovita apunta a su primer título de la temporada. Perdió en Halle sobre hierba. Ahora afronta un nuevo intento en su superficie favorita, la pista dura. Es su primera final en cancha rápida desde Indian Wells en 2024.

El segundo jugador en activo en lograr 40 finales después de Novak Djokovic volvió a ganar a Duckworth, al que había superado en el Masters 1000 de Toronto en 2021.

El que fuera #1 del mundo rompió una racha de seis derrotas seguidas en semifinales en pista dura, cuatro de ellas esta temporada. EFE