Fútbol

Clementino queda en la historia del General Caballero JLM

Clementino González Martínez queda en la historia del General Caballero de Juan León Mallorquín, virtualmente descendido luego de cuatro temporadas de militancia en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 18:21
Clementino González (35 años), delantero de General Caballero de Juan León Mallorquín.
Clementino González (35 años), delantero de General Caballero de Juan León Mallorquín.Gentileza

El centroatacante Clementino González encabeza en General Caballero de Juan León Mallorquín el ranking de partidos disputados como el de goles marcados, con 114 juegos y 25 anotaciones.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

El ariete llegó al campamento “militar” a principios de 2021, tras defender los colores de Guaireña.

Su recorrido internacional abarca Defensores de Cambaceres de Argentina, Central Español y Liverpool de Uruguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Completan el podio de presencias en “General” Míller Mareco, con 129 y Teodoro Arce, con 116.

En cuanto a las conversiones, Teo Arce marcha en el segundo lugar, con 21 y Jorge Sanguina, actualmente en Ameliano, está tercero, con 16 tantos.