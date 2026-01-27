Nacional sostiene lo planificado al superar a Sportivo Luqueño

Aprovechar el momento fue clave

Sportivo Luqueño lo citó a Nacional en Itauguá para abrir la segunda fecha del torneo Apertura, con el condimento especial de poder seguir como líderes en una misma semana. Un campo de juego en condiciones, pero un calor importante, incluso entrada la noche, fue motivo quizás que ambos equipos iniciaran el juego con movimientos lentos, muy estudiados y sin muchas sorpresas.

Si bien había buena transición y avances ordenados, por momentos se exageró un poco con los pases cortos de costado, sin apuntar a un traslado más vertical, especialmente en la Academia, que tuvo el balón pero no encontraba el camino para crear peligro.

Y fue Luqueño quien arrimaba más opciones claras de abrir el marcador, con Iván Maggi teniendo la más clara, terminando el balón en el poste derecho del arco defendido por Santiago Rojas. Nacional también tuvo su oportunidad, con un mano a mano entre Roque Santacruz y Alfredo Aguilar, que le quedó atrás al delantero y no logró concretar.

Cuando se iba la primera parte, un tiro de esquina lanzado por Lautaro Comas, Paul Riveros se encargó de meter un bombazo de cabeza para la primera conquista de auriazul y pasar al frente en el marcador.

El complemento fue totalmente distinto, a otro ritmo y con mucha intensidad, lo cual permitió a Nacional llegar rápidamente al empate, tras un tiro de esquina que Gastón Benítez transforma en gol.

Con la paridad, subió la intensidad, que también generó desorden, pero ofreció un ida y vuelta en la cancha, con más posesión y presencia ofensiva de Luqueño, que no lograba cerrar sus ataques con gol.

Ya cuando todo parecía un “reparto” de puntos, Gaona Lugo desborda por derecha, saca el centro y Hugo Adrián Benítez se encarga de someter a Alfredo Aguilar, para concretar el segundo triunfo de la Academia, que lo pone como único líder.

Hugo Adrián Benítez: “Fue un partido muy sufrido”

Hugo Adrián Banítez, quien ingresó en reemplazo de Roque Luis Santacruz, fue quien marcó el gol del triunfo para Nacional sobre Sportivo Luqueño, que le permite a la Academia mantener la punta del campeonato tras la segunda fecha.

“Fue un partido muy sufrido, sabíamos a lo que íbamos a enfrentarnos, pero se nos dio la victoria y llevamos los tres puntos en casa”, comentó Hugo Adrián, y agregó: “Hay que estar preparados cuando nos toque entrar, obviamente sabemos lo que es Roque (Santacruz), por eso hay que poner lo mejor de cada uno”.

Por el lado de Luqueño, Paul Riveros reflexionó: “Hicimos un gran primer tiempo, pero sobre el final nos tocó a nosotros perder, el otro día nos tocó ganar, pero esto es fútbol y hay que seguir. En el primer tiempo tuvimos varias ocasiones para marcar, me tocó a mi uno, pero tenemos que corregir los errores para concretar”.