Olimpia, por un segundo triunfo y el regreso a la cima del torneo Apertura

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo y el Decano juegan a las 20:15, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: arbitra Mario Díaz de Vivar con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo, por el primer triunfo

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero busca la primera victoria en la temporada. El Gallo de Eduardo Ledesma, que la próxima semana debuta en la Copa Libertadores (vs. Alianza Lima por la Fase 1), juega por segunda vez consecutiva de local: en el estreno, perdió 2-1 con Sportivo Luqueño en un encuentro en el que recibió los dos tantos en el tiempo añadido.

Olimpia, ganar y volver a la cima

Olimpia está obligado a triunfar para regresar a la punta del campeonato, que parcialmente tiene a Nacional en solitario con 6 puntos (Cerro Porteño es segundo con 4 unidades). El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, quien realiza ¡cinco cambios! en la formación, había superado 1-0 a Guaraní en el inicio del certamen. Raúl Cáceres, por expulsión, es una de las bajas.

La formación de 2 de Mayo vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Ulises Coronel; Orlando Colmán y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Anibal Chalá; Juan Alfaro, Alex Franco, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Iván Leguizamón y Sebastián Ferreira.