Apertura #6: Entre La Huerta a la Terraza

Libertad y Rubio Ñu medirán fuerzas en La Huerta, a las 18:30.

Lea más: Cerro Porteño queda diezmado

De fondo lidiarán en Pedro Juan Caballero, la Terraza del país, Sportivo 2 de Mayo y Recoleta FC, a partir de las 20:30.

El Guma necesita levantar sus acciones. Con un buen plantel y un cuerpo técnico calificado, su producción hasta aquí es pobre, con solo 5 puntos de 15 posibles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Laureado tampoco anda bien, con una campaña de tres empates y dos derrotas. Necesita enlazar victorias para salir de la zona de descenso en la temporada de retorno al círculo superior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Metido en la Copa Libertadores, el Gallo norteño viene descuidando la competencia doméstica, por lo que su promedio va decreciendo. Buscará su primer triunfo en casa en el torneo.

El Canario viene de sufrir su primera caída del año, contra Luqueño. Pese al revés, mantiene la base de su escuadra que despliega un juego ofensivo.

Dos buenas propuestas en la antesala del superclásico de mañana entre Cerro Porteño y Olimpia, en la Nueva Olla, a las 18:30.

La ronda se completará el domingo con el duelo entre Luqueño y Guaraní en Capiatá, a las 20:00.