Alerta en Barrio Obrero: Cerro Porteño llega diezmado al Superclásico

La mayor preocupación gira en torno a Víctor Gustavo Velázquez. Según información del periodista Jorge Izquierdo, el zaguero no solo arrastra un cuadro gripal, sino que sufrió un desgarro durante la práctica matutina en las instalaciones de La Nueva Olla. Por lo que la presencia del capitán azulgrana en el clásico es considerada ya descartada a esta altura del día, lo que obliga a una variante de último momento en la zaga central, en la que se perfila para arrancar, Lucas Quintana.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre Ignacio Aliseda, quien hoy entrenó de forma diferenciada. Al consultar sobre su disponibilidad, la respuesta desde el club fue: “No sé si va a llegar”. El atacante argentino es considerado “jugador de clásicos”, una pieza clave para este tipo de partidos, habiendo anotado un doblete en el triunfo 3-2 en Ciudad del Este y otro tanto en el empate 1-1 de la segunda rueda en la Nueva Olla durante la temporada pasada.

Por último, el panorama de Blas Riveros también es complejo. Aunque el lateral izquierdo se encuentra recuperado de una lesión en el aductor de la pierna a izquierda, arrastra una pubalgia que lo mantiene con molestias constantes. Pese a que el jugador insiste en dar el máximo para estar presente, es un hecho que no llegará al cien por ciento de sus capacidades físicas.

A pesar de las dudas, el equipo que probó el Ciclón en la movilización de esta mañana estuvo conformado por Alexis Martín Arias en el arco; una línea defensiva con Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez (descartado), Matías Pérez y Blas Riveros; en el mediocampo se ubicaron Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Harold Santiago Mosquera; mientras que la ofensiva estuvo compuesta por Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

