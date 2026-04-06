Luqueño: Debut exprés en Primera

La inclusión del chico Óliver López (15 años) en Luqueño, en el partido dominical contra Ameliano, celebrado en Villeta, forma parte de una “estrategia”, como la empleada recientemente por el 2 de Mayo, con la inclusión del arquero Juan Antoniel Armoa (18), contra Guaraní, siendo reemplazado al minuto de juego.

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El reglamento del torneo Apertura establece que cada club deberá alistar a jugadores nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante, hasta completar 900 minutos durante el desarrollo de la competencia.

La “trampa” consiste en la inclusión de los menores, quienes automáticamente pasan a ser “profesionales” y que en caso de ser convocados a las selecciones, sus participaciones suman para el minutaje.

Óliver López ingresó contra Ameliano en Villeta (2-2) luego del descanso. Cometió una falta y permaneció en el campo durante 100 segundos, siendo reemplazado por Óscar “Kure’i” Ruiz.

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El defensor central luqueño, nacido el 29 de setiembre de 2010, forma parte del Team Paraguay que participará de los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud, a realizarse en la Ciudad de Panamá entre el 12 y el 25 del presente mes, con 15 países en 22 disciplinas deportivas.

Al margen de esta “argucia”, Luqueño necesita levantarse deportivamente. Lleva nueve partidos sin triunfos, con el riesgo del descenso.

Los auriazules jugarán el sábado con Recoleta, en Itauguá, a las 18:30.