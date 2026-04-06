Recoleta FC, al escenario internacional

El Canario, Recoleta FC, debutará el miércoles en la fase de grupos contra el argentino San Lorenzo de Almagro, en duelo a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

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Posteriormente, los aurinegros visitarán al Santos de Brasil, el martes 14 (a las 21:30), y cerrarán la rueda inicial el martes 28 frente al Deportivo Cuenca, en Ecuador, a las 19:00.

El enfrentamiento contra el Ciclón de Boedo contará con un staff arbitral íntegramente chileno, encabezado por Cristian Garay, quien será secundado desde las bandas por Claudio Urrutia y Juan Serrano. El cuarto juez será Diego Flores, el encargado del VAR Miguel Araos y el asistente en cabina Alejandro Molina.

El entrenador Jorge González Frutos mueve sus piezas en busca de la formación ideal, que esté en condiciones de dar el golpe en Sajonia frente a un calificado, que imprime un juego dinámico que demanda una mayor exigencia física.

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El club del barrio Recoleta tuvo este lunes su asamblea general ordinaria no electiva, en la que la comisión directiva, encabezada por Luis Antonio Vidal, dio a conocer a los asociados la marcha de la institución, que atraviesa por una fase de constante crecimiento, en su tercera temporada de competición a nivel profesional (2002, 2025 y 2026).

En este segundo ciclo en Primera, el futbolista con mayor cantidad de presentaciones es Wilfrido Báez, con 55 partidos.