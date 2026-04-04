Fútbol
04 de abril de 2026 - 23:18

Recoleta FC 4-Sportivo San Lorenzo 2: Goleada canaria en Campo Grande

Allan Wlk, Kevin Parzajuk y Wilfrido Báez festejan uno de los goles ante la atenta mirada de José Espínola.
Allan Wlk, Kevin Parzajuk y Wilfrido Báez festejan uno de los goles ante la atenta mirada de José Espínola.Gentileza

Recoleta FC superó ampliamente esta noche al Sportivo San Lorenzo por 4-2, en el estadio Ricardo Grégor, en la continuidad de la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2026. El Canario no solamente demostró ser mejor con el resultado final, sino que lo fue en casi todos los pasajes del partido contra el Rayadito, que cumple una nefasta campaña.

Por Derlis Santacruz

Recoleta FC, anfitrión en Campo Grande, y Sportivo San Lorenzo, se enfrentaron esta noche en un duelo que arrancó con innumerables emociones en las dos áreas.

Luego de dos ataques consecutivos, primeramente del local, y luego del visitante, a los 11’, Alex Álvarez abrió la cuenta a favor del Rayadito, quien recibió un pelotazo largo enviado desde la defensa por Hugo González, controló el balón, picó al fondo, enganchó –dejó pagando a Nicolás Marotta–, y definió con un remate de derecha colocado al palo izquierdo de Nelson Ferreira, quien nada pudo hacer para evitar el primer grito de gol.

La reacción del local fue inmediata, y el empate llegó a los 14’ por intermedio de un pase a profundidad muy bien ejecutado por Juan Alexander Franco, que Aldo González lo contuvo por el pecho y de volea le pegó fuerte a la pelota para vencer a Federico Cristóforo y dejar todo 1-1. El tanto fue anulado por el juez Blas Romero (supuesta posición adelantada), pero a instancia del VAR, fue convalidado.

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Posteriormente, a los 24’, Kevin Parjazuk recuperó el esférico por la izquierda, buscó el fondo y centró para que Allan Wlk la reciba y de zurda le dé el 2-1 a su equipo, que se fue a los vestuarios con la ventaja provisoria.

La etapa complementaria comenzó con dos festejos seguidos de los dirigidos por Jorge González Frutos, a los 50’ y 52’, con Wlk (pase de José Espínola) y González (habilitación de Wilfrido Báez) que marcaron su doblete anoche para establecer el 4-1.

Los de Julio César Cáceres encontraron el 4-2 con un tiro fortísimo de Axel Galeano, pero nada más que eso a pesar de los muchos intentos sobre el final, en el que la celebración fue del elenco recoletano que fue claramente superior.

Síntesis: Recoleta FC vs. Sportivo San Lorenzo.
Síntesis: Recoleta FC vs. Sportivo San Lorenzo.