Recoleta FC 4-Sportivo San Lorenzo 2: Goleada canaria en Campo Grande

Recoleta FC, anfitrión en Campo Grande, y Sportivo San Lorenzo, se enfrentaron esta noche en un duelo que arrancó con innumerables emociones en las dos áreas.

Luego de dos ataques consecutivos, primeramente del local, y luego del visitante, a los 11’, Alex Álvarez abrió la cuenta a favor del Rayadito, quien recibió un pelotazo largo enviado desde la defensa por Hugo González, controló el balón, picó al fondo, enganchó –dejó pagando a Nicolás Marotta–, y definió con un remate de derecha colocado al palo izquierdo de Nelson Ferreira, quien nada pudo hacer para evitar el primer grito de gol.

La reacción del local fue inmediata, y el empate llegó a los 14’ por intermedio de un pase a profundidad muy bien ejecutado por Juan Alexander Franco, que Aldo González lo contuvo por el pecho y de volea le pegó fuerte a la pelota para vencer a Federico Cristóforo y dejar todo 1-1. El tanto fue anulado por el juez Blas Romero (supuesta posición adelantada), pero a instancia del VAR, fue convalidado.

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Posteriormente, a los 24’, Kevin Parjazuk recuperó el esférico por la izquierda, buscó el fondo y centró para que Allan Wlk la reciba y de zurda le dé el 2-1 a su equipo, que se fue a los vestuarios con la ventaja provisoria.

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La etapa complementaria comenzó con dos festejos seguidos de los dirigidos por Jorge González Frutos, a los 50’ y 52’, con Wlk (pase de José Espínola) y González (habilitación de Wilfrido Báez) que marcaron su doblete anoche para establecer el 4-1.

Los de Julio César Cáceres encontraron el 4-2 con un tiro fortísimo de Axel Galeano, pero nada más que eso a pesar de los muchos intentos sobre el final, en el que la celebración fue del elenco recoletano que fue claramente superior.