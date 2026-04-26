Fútbol
26 de abril de 2026 - 09:32

Video: Los goles de la victoria 3-2 de Libertad frente a Olimpia

Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción Paraguay.
Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Libertad derrotó 3-2 a Olimpia por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Sorpresa en La Huerta: Libertad ganó el clásico blanco y negro. El Gumarelo, con el estreno de Juan Samudio luego de la salida de Francisco Arce, derrotó 3-2 al puntero Olimpia por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Repollero goleaba 3-0 hasta que sufrió la expulsión de Álvaro Campuzano. El Decano reaccionó en el segundo tiempo.

Federico Carrizo a los 30 minutos, Alexis Fretes a los 38’ y Gustavo Aguilar a los 50’, ya en la etapa complementaria, convirtieron para el Repollero, que encadenaba 5 partidos sin victorias. A los 59’, el local quedó con 10 por la roja directa vía VAR de Campuzano. Desde entonces, fue todo del Franjeado, que descontó con Gustavo Vargas a los 66’ y Mateo Gamarra a los 71’.

Los goles de Libertad 3-2 Olimpia