Video: Los goles de la victoria 3-2 de Libertad frente a Olimpia

Sorpresa en La Huerta: Libertad ganó el clásico blanco y negro. El Gumarelo, con el estreno de Juan Samudio luego de la salida de Francisco Arce, derrotó 3-2 al puntero Olimpia por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Repollero goleaba 3-0 hasta que sufrió la expulsión de Álvaro Campuzano. El Decano reaccionó en el segundo tiempo.
Federico Carrizo a los 30 minutos, Alexis Fretes a los 38’ y Gustavo Aguilar a los 50’, ya en la etapa complementaria, convirtieron para el Repollero, que encadenaba 5 partidos sin victorias. A los 59’, el local quedó con 10 por la roja directa vía VAR de Campuzano. Desde entonces, fue todo del Franjeado, que descontó con Gustavo Vargas a los 66’ y Mateo Gamarra a los 71’.