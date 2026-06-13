El mundo del fútbol se conmovió en la jornada en la que Paraguay debutaba en el Mundial, al conocerse los detalles del violento accidente vial que sufrió Saúl Salcedo durante la mañana del viernes en la provincia de Chaco. El defensor de Newell’s Old Boys salvó su vida de milagro tras una violenta colisión que, lamentablemente, se cobró una víctima fatal.

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El siniestro se registró cerca de las 8:30 en la Ruta Nacional 11, en las inmediaciones de la ciudad de Resistencia. Por razones que la policía todavía intenta establecer, los dos vehículos involucrados chocaron de frente, provocando un escenario de destrucción total, tres personas heridas y la muerte de uno de los ocupantes.

El duro parte médico y el comunicado de Newell’s

El defensor formado en la cantera de Olimpia no viajaba solo: iba acompañado por su círculo íntimo camino a Asunción, donde tenía previsto firmar su contrato a préstamo con Libertad. Tras horas de enorme preocupación e informaciones cruzadas en las redes sociales, Newell’s llevó claridad a la situación y emitió el reporte de salud del futbolista:

El jugador “sufrió una fractura compleja de tibia y peroné” por la que fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra “estable, internado en el Hospital Julio Perrando de Resistencia”. Por otro lado, su familia “se encuentra fuera de peligro” e indicaron que “la institución continúa brindándole acompañamiento y asistencia permanente al jugador y a sus seres queridos”.

#FútbolInternacional | Según el último parte médico del Newell's Old Boys de Rosario, el futbolista paraguayo Saúl Salcedo sufrió una fractura compleja de tibia y peroné a consecuencia del accidente de tránsito protagonizado este viernes.



🔶Actualmente se encuentra estable,… pic.twitter.com/ejUhAOyDQc — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 13, 2026

Futuro en suspenso y una larga recuperación

Aunque el panorama inicial fue aterrador debido a la magnitud del impacto frontal, tanto el zaguero central como sus seres queridos lograron estabilizarse y están fuera de riesgo de vida. Sin embargo, el futbolista tuvo que ser ingresado de urgencia a un nosocomio cercano para ser sometido a una serie de cirugías complejas.

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Este inesperado revés frena la planificación deportiva del jugador. Si bien los cañones apuntaban a su vuelta en el fútbol paraguayo para vestir la camiseta del “Gumarelo”, a préstamo por una temporada, ahora el único y gran objetivo del zaguero central paraguayo será encarar una prolongada rehabilitación física para poder volver a las canchas ya pasada esta temporada, según el habitual periodo de recuperación que se estima serían entre 6 a 9 meses, los que quedará fuera de las canchas.