Saúl Salcedo sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba a Paraguay

Una noticia sacudió la mañana de este viernes al fútbol local. El zaguero paraguayo Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito alrededor de las 08:30 horas en las inmediaciones de la ciudad argentina de Resistencia, Chaco.

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El defensor central se encontraba en pleno viaje terrestre de retorno a Paraguay con el objetivo de sellar su vinculación oficial con el club Libertad. Las informaciones preliminares hablan de que el futbolista sufrió fracturas pero se encuentra totalmente fuera de peligro. De igual manera, debido a la gravedad de las lesiones óseas, le defensor ingresará a quirófano en las próximas horas para someterse a las cirugías correspondientes.

El comunicado oficial de Newell’s Old Boys

La preocupante noticia fue confirmada de manera oficial por Newell’s Old Boys de Rosario, club dueño de su pase y que se encontraba ultimando los detalles para cederlo a préstamo al conjunto Gumarelo.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco”.

“El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular”.

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“El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto”.

El pase a Libertad, momentáneamente en pausa

El zaguero viajaba en su vehículo particular acompañado por los miembros de su familia al momento del percance sobre la Ruta Nacional 11. Con este inesperado y lamentable suceso, su incorporación a préstamo por un año con opción de compra al equipo dirigido por desde este semestre por Nelson Haedo Valdez queda momentáneamente en pausa, priorizando la situación médica del jugador.