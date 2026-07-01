Estreno victorioso de Campo Florido en la Copa Paraguay

El enfrentamiento entre Campo Florido y 14 de Mayo, por la primera fase de la Copa Paraguay 2026, se desarrolló en Villarrica.
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El representante del departamento de Itapúa se impuso por el contundente marcador de 4-0 sobre el monarca de Caazapá, estableciendo una clara diferencia futbolística.
En la segunda ronda, Campo Florido lidiará contra Atlético Tembetary, de la División Intermedia.
Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Gustavo Caballero. Asistentes: Ulises Pérez y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Elías Ferreira.
14 de Mayo: Tomás Ramírez; Ariel Miranda, Henson Caballero, Jorge Fernández y Rodrigo Giménez; Alexander Delgado (58’ Robert Ayala), Walter Rotela, Cristian Moudelle y César Duarte (58’ Fredy Jara); Rodrigo Ayala y Roger Colmán (77’ Rodrigo López). D.T.: Derlis Mereles.
Campo Florido: Carlos Zarza; Jorge Araújo (87’ Lorenzo Vera), Gustavo Duarte (76’ Aldo Prieto), Elvis Figueredo y Michel Bobadilla (81’ Lucas López); Diego Martínez, Luis Giménez, Josué Machuca y Diego Zarza; Aldair Peralta (76’ Fabricio Ocampo) y Gabriel Bordón (76’ Diego Verdún). D.T.: Juan Antonio Cardozo.
Goles: 40’ y 53’ Gabriel Bordón, 79’ Diego Zarza y 88’ Lucas López (CF). Amonestados: 18’ Josué Machuca (CF); 39’ Rodrigo Giménez y 73’ Rodrigo Ayala (14M).