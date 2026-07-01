Fútbol
01 de julio de 2026 a la - 12:04

Estreno victorioso de Campo Florido en la Copa Paraguay

Integrantes del equipo de Atlético Campo Florido de José Leandro Oviedo, departamento de Itapúa.
Integrantes del equipo de Atlético Campo Florido de José Leandro Oviedo, departamento de Itapúa.APF

El Atlético Campo Florido de José Leandro Oviedo tuvo un estreno victorioso en la Copa Paraguay, al superar el martes al 14 de Mayo de Fulgencio Yegros por 4-0.

Por ABC Color

El enfrentamiento entre Campo Florido y 14 de Mayo, por la primera fase de la Copa Paraguay 2026, se desarrolló en Villarrica.

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El representante del departamento de Itapúa se impuso por el contundente marcador de 4-0 sobre el monarca de Caazapá, estableciendo una clara diferencia futbolística.

En la segunda ronda, Campo Florido lidiará contra Atlético Tembetary, de la División Intermedia.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Gustavo Caballero. Asistentes: Ulises Pérez y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Elías Ferreira.

14 de Mayo: Tomás Ramírez; Ariel Miranda, Henson Caballero, Jorge Fernández y Rodrigo Giménez; Alexander Delgado (58’ Robert Ayala), Walter Rotela, Cristian Moudelle y César Duarte (58’ Fredy Jara); Rodrigo Ayala y Roger Colmán (77’ Rodrigo López). D.T.: Derlis Mereles.

Campo Florido: Carlos Zarza; Jorge Araújo (87’ Lorenzo Vera), Gustavo Duarte (76’ Aldo Prieto), Elvis Figueredo y Michel Bobadilla (81’ Lucas López); Diego Martínez, Luis Giménez, Josué Machuca y Diego Zarza; Aldair Peralta (76’ Fabricio Ocampo) y Gabriel Bordón (76’ Diego Verdún). D.T.: Juan Antonio Cardozo.

Goles: 40’ y 53’ Gabriel Bordón, 79’ Diego Zarza y 88’ Lucas López (CF). Amonestados: 18’ Josué Machuca (CF); 39’ Rodrigo Giménez y 73’ Rodrigo Ayala (14M).