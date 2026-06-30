Olimpia de Itá festeja en casa en la Copa Paraguay

En su estadio, el Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá, de la Primera División B, goleó este martes por 5-0 a Valois Rivarola, de la Primera C, por la primera fase de la Copa Paraguay 2026.

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La fiesta franjeada se inició al minuto 4, con el gol de Giuliano Gavilán. El segundo tanto llegó al 8, a través de Blas Ricardo González. La tercera anotación fue obra de Rodney Cabrera, al 22, volviendo a marcar al 38.

La etapa inicial se cerró con el 4-0 del conjunto anfitrión, que aumentó la ventaja al 73, a través de Marcelo Ríos.

El rival del Franjeado iteño para la segunda fase aún no está definido. Saldrá del duelo entre Deportivo Obrero de Capitán Bado y Deportivo Ñepytyvó de Yby Yaú.

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Estadio: Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Olimpia de Itá: Ramón Alemán; Diego Cuéllar, Roberto Cantero (81’ Fabián Bogado), César Zárate y Marcelo Villamayor; Juliano Gavilán, Marcos Mendoza (62’ Pablo Benítez), Alex Rodríguez y Rodney Cabrera (62’ Enzo Leguizamón); Blas González (56’ Accel Martínez) y Marcelo Ríos (81’ Alan Haiffuch). D.T.: Jacinto Elizeche.

Valois Rivarola: Óscar Meza; Ángel Narváez (39’ Adam Rojas), Alexander Moreno (46’ Jorge González), Francisco Correa y Kleimer Serna; Jonathan Romero (53’ Bruno Irún), Elías Encina (76’ Sean Vanegas), Wilson Medina y Cristhian Ávalos (76’ Maikol Torres); Pablo Gonzales y Nelson Quintana. D.T.: Derlis Jara.

Goles: 4’ Juliano Gavilán, 8’ Blas González, 22’ y 36’ Roney Cabrera, 73’ Marcelo Ríos (O). Amonestados: 32’ Blas González y 80’ Juliano Gavilán (O); 82’ Sean Vanegas (VR).