Fútbol
14 de julio de 2026 a la - 15:39

Sportivo Luqueño siembra dudas de cara al Clausura

El argentino Lautaro Comas maniobra ante su compatriota Juan Fernando Alfaro, durante el amistoso matinal de este martes, cumplido en la Villa Olimpia.
El argentino Lautaro Comas maniobra ante su compatriota Juan Fernando Alfaro, durante el amistoso matinal de este martes, cumplido en la Villa Olimpia.

El Sportivo Luqueño perdió este martes los dos amistosos disputados contra Olimpia en Fernando de la Mora, generando dudas con vistas al torneo Clausura, en el que deberá realizar una gran campaña para evitar el descenso.

Por ABC Color

El panorama del Sportivo Luqueño no es el mejor. No parece tener mucho en cuanto a plantel para pretender una gran actuación en el campeonato Clausura, que lo arrancará al borde de la zona de descenso, por su bajo promedio.

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El equipo titular del técnico uruguayo Hernán Rodrigo López perdió por goleada contra Olimpia 3-0, en la Villa franjeada, situada en la Zona Norte de Fernando de la Mora.

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La formación A estuvo conformada por: Nicolás Campisi; Lucas Morales, Adrián Brizuela, Miguel Barreto y Alexis Cantero; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Giovanni Bogado y Óscar Ruiz; Marcelo Ojeda e Iván Maggi. Posteriormente se produjo el ingreso de Enzo González.

El conjunto B cayó por 3-1, siendo Walter González el autor del tanto auriazul.

La escuadra alternativa luqueña estuvo compuesta por: Ángel Espínola; Santiago Ocampos, Jonathan Díaz, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Kevin Pereira, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado y Jonathan Ramos; Thiago Franco y Walter González.

El torneo Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. Dos días después, Luqueño hará su debut contra Guaraní, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.

Al cabo del primer semestre dejaron la institución popular: Sergio Díaz, Alfredo Aguilar, Ángel Benítez, Víctor Sebastián Quintana, Paul Riveros, Alan Pereira y Alexis Villalba.

Llegaron: Nicolás Campisi, Miguel Barreto, Lucas Morales y Alexis Cantero.