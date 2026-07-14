Sportivo Luqueño siembra dudas de cara al Clausura

El panorama del Sportivo Luqueño no es el mejor. No parece tener mucho en cuanto a plantel para pretender una gran actuación en el campeonato Clausura, que lo arrancará al borde de la zona de descenso, por su bajo promedio.

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El equipo titular del técnico uruguayo Hernán Rodrigo López perdió por goleada contra Olimpia 3-0, en la Villa franjeada, situada en la Zona Norte de Fernando de la Mora.

La formación A estuvo conformada por: Nicolás Campisi; Lucas Morales, Adrián Brizuela, Miguel Barreto y Alexis Cantero; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Giovanni Bogado y Óscar Ruiz; Marcelo Ojeda e Iván Maggi. Posteriormente se produjo el ingreso de Enzo González.

El conjunto B cayó por 3-1, siendo Walter González el autor del tanto auriazul.

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La escuadra alternativa luqueña estuvo compuesta por: Ángel Espínola; Santiago Ocampos, Jonathan Díaz, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Kevin Pereira, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado y Jonathan Ramos; Thiago Franco y Walter González.

El torneo Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. Dos días después, Luqueño hará su debut contra Guaraní, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.

Al cabo del primer semestre dejaron la institución popular: Sergio Díaz, Alfredo Aguilar, Ángel Benítez, Víctor Sebastián Quintana, Paul Riveros, Alan Pereira y Alexis Villalba.

Llegaron: Nicolás Campisi, Miguel Barreto, Lucas Morales y Alexis Cantero.