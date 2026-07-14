Destape de Derlis en goleada de Olimpia sobre Luqueño

La doble anotación de Derlis González empieza a estimular a la afición de Olimpia, que este martes derrotó con facilidad al Sportivo Luqueño por 3-0, en juego de fogueo cumplido en la Zona Sur de Fernando de la Mora.

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Además de los dos tantos del “10”, el argentino Franco Alfonso registró un tanto para configurar la goleada franjeada contra los auriazules, que de no mejorar, corren serio riesgo de volver a experimentar el descenso, como ocurrió en el 2021.

El ofensivo equipo franjeado, presentado por el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez, con un solo volante de contención, estuvo conformado por: Lucas Verza; Raúl Caceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Julio Alexis Vargas; Rubén Lezcano Lezcano, Alex Franco, Derlis González, Franco Alfonso, Braian Romero y Romeo Benítez.

Víctor Sebastian Quintana sustituyó a Franco, y el también mediocampista Paulo Riveros reemplazó a Derlis, quien busca recuperar su mejor versión luego de una prolongada inactividad por lesión.

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En el primer partido, Olimpia superó a Luqueño por 3-1, mediante las conversiones de Juan Fernando Alfaro, Eduardo Delmás y Richard Sánchez. El gol auriazul lo hizo Walter González.

La formación frenjeada estuvo compuesta por: Sebastián Lentinelly; César Olmedo, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Pedro Zarza y Hugo Sandoval.