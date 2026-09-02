Guaraní
02 de septiembre de 2026 a la - 09:51

Olimpia vs. Guaraní: Los citados de Francisco Arce para el clásico

Matías López, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Matías López, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Guaraní enfrenta hoy a Olimpia por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. Francisco Arce, quien arranca el tercer ciclo en el Aborigen, convocó a 23 jugadores.

Por ABC Color

Guaraní enfrenta hoy a Olimpia en una nueva edición del clásico más añejo. En el comienzo del tercer ciclo de Francisco Arce, quien reemplazó a Ariel Galeano después del empate 1-1 con Sportivo Ameliano, el Aborigen visita al Decano por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El partido arranca a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco.

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En la primera lista de convocados, el entrenador paraguaríense convocó a 23 jugadores: Jorge Recalde, el último en reforzar el plantel, aparece nuevamente entre los concentrados. El ex Libertad, que coincidió con Arce en el Gumarelo en el primer semestre de la temporada, había integrado el banco de suplentes contra la V Azulada, pero no logró ingresar.

Olimpia vs. Guaraní: Los convocados de Francisco Arce

  1. Miguel Martínez
  2. Antonino Martínez
  3. Armando Méndez
  4. René Rodríguez
  5. Imanol Segovia
  6. Alcides Barbotte
  7. Thiago Servín
  8. Paul Riveros
  9. Leandro Allende
  10. Pedro González
  11. Diego Fernández
  12. Víctor Céspedes
  13. Patricio Coronel
  14. Tobías Jara
  15. Patricio Tanda
  16. Luis Martínez
  17. Giovanni Gómez
  18. Jesús Llano
  19. Carlos Arrúa
  20. Matías López
  21. Maximiliano Añasco
  22. Jorge Recalde
  23. Juan Manuel García