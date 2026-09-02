Olimpia vs. Guaraní: Los citados de Francisco Arce para el clásico

Guaraní enfrenta hoy a Olimpia en una nueva edición del clásico más añejo. En el comienzo del tercer ciclo de Francisco Arce, quien reemplazó a Ariel Galeano después del empate 1-1 con Sportivo Ameliano, el Aborigen visita al Decano por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El partido arranca a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco.

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En la primera lista de convocados, el entrenador paraguaríense convocó a 23 jugadores: Jorge Recalde, el último en reforzar el plantel, aparece nuevamente entre los concentrados. El ex Libertad, que coincidió con Arce en el Gumarelo en el primer semestre de la temporada, había integrado el banco de suplentes contra la V Azulada, pero no logró ingresar.

Olimpia vs. Guaraní: Los convocados de Francisco Arce