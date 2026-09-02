Tragedia en Ypané: Mueren dos jóvenes tras caer en moto a un arroyo

En horas de la madrugada de este miércoles, dos hombres jóvenes perdieron la vida cuando cayeron, con la motocicleta en la que ambos viajaban, a un arroyo en el barrio Ytororó de la ciudad de Ypané, departamento Central.

El informe de la Policía Nacional sobre el incidente identifica a los fallecidos como Mauricio Eduardo Ramírez y Braian Damián Pereira, ambos de 19 años.

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Los cuerpos sin vida de ambos y la motocicleta Taiga TL 200 CR1 en la que ambos se desplazaban fueron hallados por personal policial de la Comisaría 25 Central en el cauce del arroyo Héroes de Ytororó, cerca de la intersección de la avenida Bernardino Caballero y la Ruta PY01.

Circunstancias desconocidas

Las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho aún son desconocidas. En su informe, la Policía señala que en la zona del incidente no hay cámaras de circuito cerrado.