Recoleta FC se juega la continuidad de su técnico contra Rubio Ñu

El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, que cuesta con un gramado de césped artificial, albergará el partido entre Recoleta FC y Rubio Ñu, marcado para las 19:20, por la decimoquinta fecha del campeonato Clausura 2026.

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El propio entrenador aurinegro, Jorge González Frutos, anunció que dejaba el cargo en caso que el equipo no logre un resultado positivo, ya que de los últimos diez enfrentamientos, empató uno y perdió nueve.

No solo el Canario juega bajo presión. El Laureado de Santísima Trinidad necesita enlazar victorias para mantenerse en la máxima categoría, ya que se encuentra en la zona de descenso y su rival en la lucha por la permanencia, Sportivo Luqueño, se encuentra algo distante.

Los albiverdes, al mando del argentino Javier Torrente, sumaron en las tres recientes presentaciones, con dos igualdades y un triunfo. Si bien la cosecha no se puede considerar como óptima, el hecho de no perder es positivo de cara al tramo final de la temporada.

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En cuanto a los duelos animados en el 2026, en la primera rueda del Apertura se dio una igualdad de 1-1, mientras que en la segunda se impuso Recoleta por 1-0. En este certamen Clausura, el Canario salió airoso por 3-1 y a partir de este encuentro se vino la racha liguera negativa que desea cortar en esta jornada cargada de tensión por la importancia de los puntos en disputa.