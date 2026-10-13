Recoleta FC: un solo punto de 30 posibles

Un empate y nueve derrotas, la cosecha de Recoleta FC en sus 10 recientes presentaciones en el campeonato Clausura 2026.

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Si bien el promedio aún no llega a una situación desesperante, el Canario está hipotecando su permanencia en Primera, en la que compite desde el 2025, en su segundo ciclo. El primero se había registrado en el lejano 2002.

“Creo que va a quedar muy mal que nosotros, si perdemos con Rubio Ñu, continuemos, más sobre todo del lado de que Rubio Ñu se nos va a acercar a solamente dos o tres partidos. No podés estar sin sumar de a tres una rueda completa”, expresó el entrenador Jorge González Frutos después de la derrota del lunes contra Nacional por 1-0, en La Visera.

La caída libre aurinegra se dio luego de la eliminación contra Boca Juniors en la Copa Sudamericana. El plantel, que se mostraba sólido, empezó a sufrir fisuras, a tal punto que se dio una rescisión de contrato (el colombiano Dairon Mosquera quedó desvinculado) y algunos jugadores ya no fueron tenidos en cuenta.

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El viernes, Recoleta FC y Rubio Ñu lidiarán en el estadio Ricardo Grégor, en el Independiente de Campo Grande, a las 19:20, por la decimoquinta fecha del torneo Clausura.

Haciendo comparaciones. En el Apertura 2025, “Reco” obtuvo 27 puntos. En el Clausura de ese mismo año cosechó 32 y la sumatoria le posibilitó su histórico estreno internacional, en La Gran Conquista.

En el Apertura 2026 logró 28 unidades y su producción actual del Clausura es de 8 puntos de 42 posibles, con un registro de dos triunfos, dos empates y 10 descalabros.