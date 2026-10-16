Recoleta FC vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Recoleta FC enfrenta a Rubio Ñu en el primer partido de la fecha 15 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González, complicado en el promedio, y el Albiverde de Javier Torrente, que pelea por la permanencia, juegan a las 19:20, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. Arbitra Derlis López con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Recoleta FC vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:20 horas

Argentina: 19:20 horas

Brasil: 19:20 horas

Uruguay: 19:20 horas

Chile: 18:20 horas

Ecuador: 17:20 horas

Colombia: 17:20 horas

Perú : 17:20 horas

Venezuela: 18:20 horas

Bolivia : 18:20 horas

El Salvador: 16:20 horas

México: 16:20 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:20 horas

Estados Unidos - Este: 18:20 horas

Inglaterra: 23:20 horas

España: 00:20 horas

Bélgica: 00:20 horas

Marruecos: 23:20 horas

Sudáfrica: 00:20 horas

Recoleta FC vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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