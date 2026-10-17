Nacional supera a Guaraní y es líder provisorio del Clausura

Un duelo nivelado fue el que sostuvieron Guaraní y Nacional en el estadio de Sol de América, con el elenco tricolor marcando la diferencia en la parte final. Se impuso el de mejor campaña 2-0, por su rendimiento uniforme contra un rival que tuvo altibajos.

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Fue un gran espectáculo, con equipos que saben a lo que juegan, con propuesta dinámica, generosa entrega física, con alto porcentaje de efectividad en los pases.

Si bien la Academia tuvo las primeras insinuaciones ofensivas, la más clara oportunidad para anotar la dispuso el Cacique, con un pase del “Pollo” Recalde y la definición fallida del chico Giovanni Gómez, frente al arco.

Entre los arqueros, el más exigido fue el aurinegro Miguel Martínez, con algunas voladas y un mano a mano del que salió airoso contra Josué Colmán.

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Más punzante el elenco tricolor, que dañó por las bandas. El Legendario tuvo más elaboración y generó oportunidades frente al “Kili” Rojas, atento para abortar las cargas, aunque en la parte final tuvo algunos despistes peligrosos al momento de afrontar un par de algunas acciones aéreas.

En la zaga nacionalófila se destacó el joven Mauro Coronel, quien debería dejar de lado las bravuconadas. Tiene un inmenso futuro, pero el hecho de querer tomarse con los rivales, casi con una actitud desafiante, no le va. Esa no es la manera de crecer.

La complementaria tuvo casi la misma tónica que el primer tiempo, tal vez con un punto menos en cuanto a la intensidad, producto del desgaste.

Recalde tuvo chances para anotar, pero su velocidad mental no es proporcional a la física. Le puso ganas el talentoso y cuando los que virtuosos demuestran el plus del sacrificio, justifica plenamente su inclusión.

El nudo se desató con una guapeada de Hugo Adrián Benítez que tras sacar a pasear a Leandro Allende envió un centro que no lo pudo interceptar el golero y que fue conectado con un frentazo por Hugo Iván Valdez para establecer el 1-0.

A partir de allí, Nacional ganó en confianza y justificó su victoria y su privilegiada posición en la clasificación del Clausura. El 2-0 se produjo mediante el aguante de Valdez y la asistencia para Ignacio Bailone.

Pequeños detalles privaron a Guaraní de un mejor resultado. Está más que claro que con la llegada de Francisco “Chiqui” Arce se volvió competitivo. Así, las caídas como que duelen mucho, por más que a nadie le guste perder.