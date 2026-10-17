Último superclásico de la temporada será el domingo 1 de noviembre

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este sábado el programa de las próximas dos rondas del campeonato Clausura 2026 (16 y 17).

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La decimosexta fecha se abrirá el viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25.

La decimoséptima ronda, la más atractiva por el choque entre los más ganadores, Cerro Porteño y Olimpia, con localía de los azulgranas, se iniciará el viernes 30 y se completará el domingo 1 de noviembre, precisamente con la máxima fiesta de nuestro fútbol, el clásico.

En el primer choque del año, el Decano ganó en Barrio Obrero por 1-0. En el segundo, goleó 3-0 en Sajonia, mientras que en el lance inicial del torneo Clausura, fue nuevamente victoria franjeada en el Defensores del Chaco, esta vez por 2-1.