Cerro Porteño cumple el triste papel de reparto en el torneo Clausura

Cerro Porteño, que cumple un triste papel de reparto en el campeonato Clausura 2026, lejos del protagonismo esperado por su afición por su rica historia, empató 2-2 con el Sportivo Ameliano en Barrio Obrero luego de estar dos goles arriba, en duelo correspondiente de la decimoquinta ronda con varias intervenciones del VAR.

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El partido tuvo un arranque discreto. La primera hora fue soporífera, hasta que dio la sensación que los jugadores de Cerro Porteño se dieron cuenta la magnitud de camiseta que portaban y empezaron a jugar y establecer una diferencia futbolística que se tradujo en el marcador.

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Poco en materia ofensiva del Ciclón. Un par de intervenciones de Pablo Vegetti, incluyendo una pifiada del “Pirata”, más en modo combativo que en su tarea habitual de finalizado.

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A la V azulada se la veía cómoda, con espacio para sus salidas y con posibilidades de activar el contragolpe. Parecía que teniendo la portería en cero, el duelo estaba resuelto, hasta que se presentaron las complicaciones.

El equipo de Gustavo Costas presionó alto, forzó errores y empezó a inquietar la portería de Ángel Sánchez hasta que se movió el tablero con una apertura al “Bigote” Domínguez para el centro y la disputa entre Julio González y Vegetti. El rebote en la pierna del “Polaco” le quedó a Jorge Morel para el derechazo que pasó entre las piernas del guardameta para establecer el 1-0. Estimulado con el tanto, el conjunto local trató de ampliar la ventaja en la primera etapa.

Ameliano facilitó la tarea al rival con una pelota perdida Raúl Cabral en zona defensiva y en el intento de recuperación entre Morel y Vegetti le cometió un “penalito” tras un toque al “Pirata”, de esos traído de los pelos (no fue contundente para la pena máxima) que concretó el volante central para establecer su doblete.

El descuento fue casi inmediato. El videoarbitraje detectó una irregularidad, ya que un frentazo de Cristhian Ocampos dio en el brazo extendido de Alexis Cañete para el penal, transformado en gol por el propio “9” albiazul.

Cerro Porteño se quedó con 10 con la expulsión del capitán Lucas Quintana, quien en un giro le dio un golpe con el codo a Fabián Franco que le costó la tarjeta roja luego del llamado en cabina y la revisión del árbitro Derlis Benítez, de floja actuación. Parecía un castigo excesivo para el joven zaguero que se perderá tres fechas al portal el brazalete, incluyendo el clásico del 1 de noviembre contra Olimpia.

La puñalada para el Ciclón llegó con el empate de Luis Ayala luego de la cesión de Ocampos. Poco después del 2-2, los visitantes tuvieron una oportunidad clara para configurar la remontada.

Para los azulgranas, la temporada liguera está prácticamente terminada. La conquista por primera vez de la Copa Paraguay podría servir de consuelo.