Luqueño se juega puntos de permanencia contra San Lorenzo

En el campo del 12 de Octubre de Itauguá estarán frente a frente los dos peores equipos de la temporada, Luqueño y San Lorenzo, que se medirán a partir de las 19:20, por la decimoquinta fecha del campeonato Clausura 2026.

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Si no existiera el promedio, probablemente ambos clubes descenderían de la mano a la División Intermedia, por su escasa producción. Los auriazules llevan apenas 33 puntos acumulados en la temporada, en 36 partidos, mientras que los rayaditos solo pudieron acumular 19 y a esta altura están sentenciados.

Los dirigidos por el mundialista Lucas Barrios deberán afrontar el duelo como una auténtica final, por la importancia de los puntos, ya que con una victoria se distanciarán de Rubio Ñu, que el viernes perdió contra Recoleta 1-0.

San Lorenzo dejó una buena impresión en la Copa Paraguay contra Cerro Porteño, pese a la eliminación en cuartos de final, en la tanda de penales.

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El veterano Santiago Salcedo (45 años) retornó al círculo profesional con el objetivo de aumentar su cosecha goleadora (lleva 160 tantos). Sin embargo, hasta aquí no pudo registrar anotaciones ligueras en su segundo ciclo en la institución de la Ciudad Universitaria, aunque sí pudo marcar en el torneo de integración.

En el torneo Apertura, Luqueño y San Lorenzo empataron en las dos ocasiones en las que se enfrentaron, 0-0 en la primera rueda y 1-1 en la segunda. En este Clausura, el “Chanchón” se había impuesto por 2-0 en el estadio Gunther Vogel.