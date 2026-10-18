Trinidense y Libertad, con la misión de seguir escalando

El estadio Martín Torres, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, albergará el enfrentamiento nocturno entre Trinidense y Libertad, a las 19:20, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato Clausura 2026.

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La Cruz amarilla deberá emplearse a fondo para derrotar a un rival de gran potencial, que se encuentra metido en la lucha por la consagración.

El “Triqui” viene de una presentación en falso contra el descendido San Lorenzo, al que le empató “raspando”, en tiempo adicional del encuentro desarrollado en la Ciudad Universitaria.

El Guma también llega tras un empate, en un vibrante cotejo contra Guaraní, mejorado desde la llegada del entrenador Francisco “Chiqui” Arce.

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Auriazules y albinegros tienen la misión de seguir subiendo en la clasificación. Prometen un espectáculo de nivel, por las individualidades que tienen y por la propuesta dinámica que presentan ambos entrenadores, José Gabriel Arrúa, de 38 años, y Nelson Haedo Valdez, de 42.

En el torneo Apertura, Trinidense ganó el primer partido 1-0, mientras que en segundo registró un empate de 1-1. Ya en este Clausura, Libertad se impuso en Tuyucuá por 2-1.