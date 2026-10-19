Duelo dominical entre Ameliano y Olimpia cambiaría de escenario

El enfrentamiento de la decimosexta fecha del campeonato Clausura 2026 entre Sportivo Ameliano y Olimpia está fijado para el domingo, en La Fortaleza de Villeta, a las 10:00.

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La dirigencia franjeada pretende el cambio de sede por una cuestión deportiva, y también para brindar mayores comodidades a su afición, que acudiría de forma masiva por la privilegiada posición de liderazgo que ostenta el equipo.

La V azulada está dispuesta a la modificación, por el componente económico, ya que recibiría una especie de resarcimiento por parte del rival, además de quedarse con la recaudación que sería superior si el espectáculo se cumple en un escenario de mayor capacidad.

El inconveniente

El coliseo ideal para el choque entre albiazules y albinegros es el Defensores del Chaco, pero justamente ese día jugarán en Sajonia el Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño, a las 19:30.

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Consultado sobre la posibilidad que el estadio de la APF pueda albergar los partidos de los grandes en un mismo día, un componente de la central de nuestro balompié manifestó que es complicado, por el tema de la limpieza, sobre todo de los sanitarios. Además señaló un dato no menor, que para esa jornada marca lluvia.

Entonces, Ameliano debería prestar otro coliseo, que podría ser el de Libertad, que cuenta con un aforo ideal y una de las mejores pistas del país.

Programa de la fecha 16

Viernes 23

17:00 horas: Rubio Ñu vs. Guaraní, en La Arboleda.

19:30: Libertad vs. Luqueño, en La Huerta.

Sábado 24

17:00: Nacional vs. Trinidense, en el Arsenio Erico.

19:30: 2 de Mayo vs. Recoleta FC, en el Río Parapití.

Domingo 25

10:00: Ameliano vs. Olimpia, en La Fortaleza (se cambiaría la sede).

19:30: San Lorenzo vs. Cerro Porteño, en el Defensores del Chaco.