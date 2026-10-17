Olimpia da un golpe de autoridad, golea al 2 de Mayo y se apodera de la cima

Un primer tiempo vibrante y de ritmo dinámico, en el que ambos equipos priorizaron la vocación ofensiva. Olimpia tomó el protagonismo marcando el compás del partido con buenas sociedades en ataque y una rápida recuperación de la segunda pelota. Esta virtud maniató las transiciones de Sportivo 2 de Mayo, un rival que de igual forma contó con herramientas para generar peligro en la portería custodiada por Gastón Olveira, impulsado por el inquieto Tobías Cervera, el buen pie de de Alan Gómez y la claridad en el manejo Alexis Fariña.

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Olimpia arrancó con el doble nueve, pero no se tentó a saltear líneas con balones largos para la doble referencia, ya que uno de ellos retrocedía metros para ser parte de la gestación. Así nació el tempranero tanto de apertura, obra de Gabriel Ávalos, quien recibió un pase rasante de Richard Ortiz recostado por izquierda. Sin oposición, fue perfilándose en diagonal hacia el centro y, desde posición lejana, el cuestionado atacante sacó un derechazo que superó la volada de Nicolás Rossi para terminar incrustándose en el ángulo derecho del portero.

💪⚽️ ¡QUÉ GOLAZO! Gabriel Ávalos no dudó y sacó un potente disparo desde fuera del área para poner en ventaja a Olimpia.



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Olimpia no levantó el pie del acelerador, impulsado por un Gabriel Ávalos hiperactivo que generó otra chance clara, bloqueando el rechazo de César Ramírez, recuperó el balón y filtró un pase que dejó a Sebastián Ferreira de cara al gol, pero ante el achique de Nicolás Rossi, la definición elevada impactó por el larguero. Cumplida la media hora, el “Gallo” contó con su primera aproximación a través de Cervera, quien trasladó, superó la línea de volantes y, tras un freno seco que dejó descolocados a Raúl Cáceres y Juan Vera, sacó un disparo colocado que devolvió el poste izquierdo.

En la complementaria, el protagonismo pasó a ser compartido. Olimpia mantuvo la intención de conservar el control y estuvo muy cerca de duplicar su ventaja en los primeros compases con un disparo cruzado de Sebas Ferreira que Nico Rossi sacó estirando el pie izquierdo. El Sportivo 2 de Mayo no se quedaba atrás; aunque sin lograr inquietar a Gastón Olveira, la intención ofensiva quedó marcada con las variantes de Eduardo Ledesma, casi todas de tinte ofensivo, pese a que los recambios no lograron gravitar en la necesidad del “Gallo”.

El arbitraje de Blas Romero decayó en la etapa complementaria, en el que fue acumulando lecturas e interpretaciones erróneas. La más evidente ocurrió tras un pase de Richard Ortiz al carril derecho que encontró completamente libre a Rodney Redes, cuando Olimpia atacaba en clara superioridad numérica; sin embargo, el juez exhibió una falencia de criterio al pitar una falta previa de César Castro sobre Fernando Cardozo, interrumpiendo la jugada sin aplicar la ley de la ventaja.

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Cuando el partido parecía cerrarse con la ventaja mínima a favor del Franjeado, en la recta final el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez logró estirar la diferencia mediante la pelota parada. Tras una falta en ofensiva provocada por Rodney Redes, la gran figura de la noche: Fernando Cardozo ejecutó un centro preciso desde la derecha al borde del área chica. Allí apareció sin marca Mateo Gamarra, a las espaldas de Pedro Sosa —quien estaba más pendiente de Richard Ortiz—, para conectar el testazo goleador.

⚽️🫡 ¡EL SARGENTO! Mateo Gamarra conectó el centro y definió con un cabezazo para marcar el segundo de la Franja.



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Pero Olimpia fue por más: en el tercer minuto de adición, Fernando Cardozo olió sangre y le arrebató el esférico a Óscar Romero en el círculo central, en plena salida del “Gallo”. Richard Ortiz administró el contragolpe y prolongó el balón para la corrida del propio Cardozo, quien acompañó la jugada y habilitó de primera a Rodney Redes quedando de cara al gol. Aunque el delantero perdió en primera instancia en el duelo individual con el bueno de Rossi, el rebote nuevamente le quedó servido al oriundo de La Colmena para empujar la pelota al fondo de la red.