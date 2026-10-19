Fútbol
19 de octubre de 2026 - 16:10

Permanencia: Rubio Ñu, en complicada situación

Sergio Fretes, atacante de Rubio Ñu, lamenta una clara ocasión de gol desperdiciada contra Recoleta FC.
Sergio Fretes, atacante de Rubio Ñu, lamenta una clara ocasión de gol desperdiciada contra Recoleta FC.Club Rubio Ñu

Con el descenso a San Lorenzo consumado, queda por definir el segundo club que lo acompañará a la División Intermedia. El más complicado es Rubio Ñu, que necesita prácticamente un milagro para permanecer en Primera.

Por ABC Color
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Cumplidas 15 fechas del campeonato Clausura, Rubio Ñu se encuentra comprometido con el promedio, más aún porque sus rivales directos en la lucha por la permanencia sumaron de a tres en la ronda reciente.

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Recoleta FC venció en un duelo directo al Laureado por 1-0. Si bien el Canario aparece dentro de los probables descendidos, su continuidad en el círculo privilegiado parece un hecho.

Otro apremiado es Sportivo Luqueño, que con su victoria de remontada sobre el sentenciado San Lorenzo 3-2 se tomó un pequeño respiro, pero no puede relajarse, teniendo en cuenta su pésima temporada, con más partidos disputados que puntos ganados (37/36).

En el cuadro comparativo entre los tres clubes el riesgo se puede apreciar la apremiante posición de los albiverdes de Santísima Trinidad, que están entre 12 y 13 puntos por debajo de sus competidores por continuar en la máxima categoría de nuestro balompié.

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Una serie de factores negativos ponen al tradicional Rubio Ñu al borde de la caída a la segunda categoría, de la cual es campeón 2025 y a la que retornaría de inmediato, salvo una levantada histórica. Su actual entrenador, el argentino Javier Torrente, puso su cago a disposición tras la reciente caída, pero la dirigencia, encabezada por Rubén Martín Ruiz Díaz, le dio su respaldo.