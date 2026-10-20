Fútbol
20 de octubre de 2026 - 09:31

Entradas a la venta para Ameliano vs. Olimpia en Villeta

Estadio La Fortaleza del Sportivo Ameliano, ubicado en la compañía Naranjaisy de Villeta.
Estadio La Fortaleza del Sportivo Ameliano, ubicado en la compañía Naranjaisy de Villeta.Redes sociales

El Sportivo Ameliano puso a la venta las entradas para el duelo del domingo contra Olimpia, a disputarse en La Fortaleza de Villeta, a las 10:00.

Por ABC Color
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Una verdadera fiesta matinal es la que se vivirá el domingo en la compañía Naranjaisy de Villeta, a las 10:00. Por primera vez, el más ganador de nuestro fútbol, Olimpia, se presentará en la Ciudad Industrial para animar un partido oficial contra el Sportivo Ameliano.

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La dirigencia albiazul puso a la venta las entradas que al ser limitadas (6.500 lugares), es altamente probable que queden agotadas en esta misma jornada, debido a la atracción que genera el Rey de Copas, que va poblar La Fortaleza.

Las localidades cuestan 30.000 guaraníes en Graderías (cabeceras), 80.000 en Plateas y 100.000 en Preferencias. Las mismas pueden ser adquiridas a través de Tuti.

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El Decano lidera el campeonato Clausura con 30 puntos, seguido por Nacional, con 29, y por 2 de Mayo, que tiene 28. Ameliano marcha en la octava posición, con 19 unidades.