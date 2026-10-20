Entradas a la venta para Ameliano vs. Olimpia en Villeta

Una verdadera fiesta matinal es la que se vivirá el domingo en la compañía Naranjaisy de Villeta, a las 10:00. Por primera vez, el más ganador de nuestro fútbol, Olimpia, se presentará en la Ciudad Industrial para animar un partido oficial contra el Sportivo Ameliano.

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La dirigencia albiazul puso a la venta las entradas que al ser limitadas (6.500 lugares), es altamente probable que queden agotadas en esta misma jornada, debido a la atracción que genera el Rey de Copas, que va poblar La Fortaleza.

Las localidades cuestan 30.000 guaraníes en Graderías (cabeceras), 80.000 en Plateas y 100.000 en Preferencias. Las mismas pueden ser adquiridas a través de Tuti.

El Decano lidera el campeonato Clausura con 30 puntos, seguido por Nacional, con 29, y por 2 de Mayo, que tiene 28. Ameliano marcha en la octava posición, con 19 unidades.