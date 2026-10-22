Carlos Paul Benítez, el árbitro para la visita del puntero Olimpia a Ameliano

El único puntero del campeonato, Olimpia, tendrá una parada brava este domingo cuando le toque visitar el duro reducto del Sportivo Ameliano. El compromiso se disputará en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, ubicado en la compañía Naranjaisy de Villeta. Para este duelo, el juez designado es Carlos Paul Benítez, mientras que la responsabilidad de impartir justicia tecnológica desde la cabina del VAR estará a cargo de Fernando López.

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Por su parte, el inmediato perseguidor del Franjeado, Nacional, tendrá una prueba de fuego este sábado. La Academia recibirá en el estadio Arsenio Erico (La Visera) al Sportivo Trinidense, un rival directo que también pelea palmo a palmo en los puestos de vanguardia de la tabla. Las acciones de este encuentro estarán comandadas por el árbitro Blas Romero, secundado por Carlos Figueredo en el VAR.

El otro gigante de nuestro fútbol, Cerro Porteño, completará la decimosexta ronda del certamen visitando al Sportivo San Lorenzo —que oficiará de local en el estadio Defensores del Chaco—. El encargado de pitar este compromiso será Derlis López, quien contará con la presencia de Carlos Figueredo al frente del VAR.

La gran nota que dejó la designación arbitral es la ausencia de Derlis Benítez. El juez había estado en el ojo de la tormenta en la fecha pasada tras expulsar con roja directa al zaguero azulgrana Lucas Quintana, una sanción que la propia Dirección de Árbitros de la APF admitió posteriormente como un error arbitral, reconociendo que el defensor no debió ver la cartulina roja.

Los partidos de mañana

Rubio Ñu vs. Guaraní

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Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Ulises Méreles.

AVAR: Luis Onieva.

Libertad vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Huerta.

Hora: 19:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

La programación del sábado

Nacional vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 17:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Sportivo 2 de Mayo vs. Recoleta FC

Estadio: Río Parapití.

Hora: 19:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Esteban Testta y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.

La cartelera del domingo

Sportivo Ameliano vs. Olimpia

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry.

Hora: 10:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 19:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Villagra y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.