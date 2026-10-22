El Tribunal Disciplinario ratifica la sanción a Lucas Quintana tras la roja

Con esta resolución, el zaguero azulgrana recibió una pena total de tres partidos de suspensión, un golpe sensible para el esquema de Gustavo Costas de cara a lo que se viene en el torneo Clausura 2026: se perderá el próximo partido por la fecha 16 ante el Sportivo San Lorenzo (marcado para el lunes en el estadio Defensores del Chaco), el Superclásico ante Olimpia (fijado para el domingo 1 de noviembre en La Nueva Olla) por la fecha 17 y, por último, el duelo frente a Libertad por la fecha 18, que aún no fue programado.

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El reclamo del “Ciclón” y el aval arbitral

El pasado 20 de octubre, la directiva cerrista formalizó un pedido de rectificación basándose en el propio informe emitido un día antes por la Comisión de Árbitros de la APF. En dicho análisis oficial sobre los partidos de la fecha, el ente arbitral había concluido que la expulsión de Quintana fue incorrecta: determinaron que la fuerza empleada no constituía una conducta violenta y que la acción debió zanjarse con una tarjeta amarilla por conducta antideportiva.

Con este antecedente a su favor, el club solicitó que se dejara sin efecto la sanción automática y cualquier otra consecuencia disciplinaria para que el capitán pudiera estar disponible en los próximos compromisos.

La respuesta del Tribunal: “Criterio técnico no es error manifiesto”

Pese a la autocrítica del sector arbitral, el Tribunal Disciplinario se mantuvo inflexible y apeló a su propia jurisprudencia —citando antecedentes previos como los casos del Sportivo Luqueño (Lucas Monzón) y Nacional (Hugo Iván Valdez)— para fundamentar el rechazo. En los considerandos, el organismo aclaró que existe una diferencia jurídica fundamental:

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El error manifiesto recae sobre hechos objetivos e inequívocos (por ejemplo, sancionar al jugador equivocado o un contacto que jamás existió).

El error de interpretación o apreciación técnica concierne a la valoración de una acción real. Según el Tribunal, la discrepancia sobre la intensidad de una jugada se mantiene dentro de la subjetividad técnica del árbitro de cancha (en este caso, Derlis Benítez), por lo que una revisión posterior no habilita por sí sola la rectificación de la sanción.

Los detalles de la sanción

Al no prosperar el pedido de anulación, el Tribunal procedió a tipificar la pena reglamentaria. Se fijaron dos partidos de suspensión por la tarjeta roja directa y se le adicionó un partido más debido a su condición de capitán del equipo.

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De esta manera, Lucas Quintana cumplirá un castigo de tres partidos al margen de las canchas, dejando a Cerro Porteño sin una de sus piezas clave en el liderazgo y la defensa para los siguientes duelos cruciales del Torneo Clausura.