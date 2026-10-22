La divisiones formativas de fútbol paraguayo dan un salto tecnológico

¿El gran objetivo? Incorporar todas las Divisiones Formativas a la prestigiosa plataforma internacional Hudl Wyscout. Este paso transforma radicalmente la forma en que se trabaja, analiza y proyecta el talento juvenil en Paraguay, conectando las canteras locales con los principales radares del fútbol internacional.

Lea más: Diego Gómez, en la mira de clubes top de Europa: Uno prepara una oferta formal para este mercado de pases

Innovación total para el semillero guaraní

El convenio abarca de manera íntegra todas las etapas del proceso formativo, abarcando desde la categoría Sub 13 hasta la Juvenil (Sub 18 y Sub 19). De este modo, los partidos de los torneos juveniles contarán con un registro audiovisual profesional y datos centralizados que hasta ahora solían estar reservados para la élite profesional.

El presidente de la APF, Robert Harrison, enfatizó el impacto de esta modernización institucional: “Este acuerdo con Hudl representa un paso muy importante en el trabajo que venimos desarrollando para nuestras Divisiones Formativas. Queremos que los clubes y sus cuerpos técnicos cuenten con herramientas modernas que les permitan analizar el rendimiento, acompañar la evolución de sus jugadores y mejorar sus procesos de formación. Estamos convencidos de que invertir en el desarrollo de nuestros jóvenes es apostar por el futuro del fútbol paraguayo”.

Tecnología de punta en manos de los clubes

La alianza no solo significa subir videos a la red, sino dotar a las instituciones de infraestructura de última generación.

Cámaras inteligentes: Se implementará el sistema Hudl Focus para capturar partidos y entrenamientos en alta definición. Su seguimiento automático y perspectiva táctica facilitarán enormemente la lectura de los encuentros.

Cuentas especializadas: Cada club dispondrá de accesos exclusivos por categoría (desde la Sub 13 a la Sub 19) para consultar grabaciones, estadísticas detalladas e informes analíticos en formato PDF.

Optimización para cuerpos técnicos: Entrenadores, preparadores físicos y analistas dispondrán de datos objetivos para evaluar aspectos individuales y colectivos, estudiar rivales y perfeccionar las cargas de entrenamiento ahorrando valioso tiempo.

Una vidriera internacional para el talento paraguayo

Gracias a la masiva base de datos de Hudl Wyscout, reconocida y consultada por clubes, directores deportivos y ojeadores de todo el mundo, los jóvenes futbolistas paraguayos ganarán una exposición sin precedentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde las primeras etapas de formación y pasando por instancias como el Octogonal Final, los talentos de la Albirroja juvenil podrán ser seguidos de cerca por especialistas en scouting internacional.

Desde la perspectiva corporativa, Jack Scott-Gatty, analista de negocios de Hudl, celebró la asociación destacando que la inclusión de las competiciones juveniles paraguayas abre un abanico gigante de posibilidades para descubrir y monitorear futbolistas.

Fuente: APF