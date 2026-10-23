Libertad y Luqueño pugnan por puntos valiosos en pos de sus objetivos

El estadio La Huerta, ubicado en el capitalino barrio Las Mercedes, albergará este viernes el duelo entre Libertad y Sportivo Luqueño, a las 19:30, por la decimosexta fecha del campeonato Clausura 2026.

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El Guma, dirigido por Nelson Haedo Valdez, apunta al título, aunque sus últimos partidos no fueron buenos, con empate 2-2 con Guaraní y derrotar por 1-0 frente a Trinidense. Necesita un buen resultado para reencauzar su rumbo.

Para Luqueño, comandado por Lucas Barrios, cada partido es una final, en su lucha por la permanencia. Viene de vencer al descendido San Lorenzo 3-2 para tomar un respiro en el promedio, sobre todo con la caída de Rubio Ñu, su rival directo en la pelea por evitar caer a la División Intermedia, a manos de Recoleta FC.

Por una serie de factores, el Guma es el candidato a quedarse con los puntos ante un adversario que tiene más juegos ligueros disputados que puntos ganados en la temporada (37/36).

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En cuantos a los cotejos animados en este 2026, el Guma ganó los tres, por 1-0 y 3-2 en el Apertura, y por 2-1 en la rueda inicial de este Clausura.

La campaña repollera contempla 8 victorias, 3 empates y 4 caídas, mientras que la marca luqueña es de 5 triunfos, 1 igualdad y 9 descalabros.