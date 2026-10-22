Fútbol
22 de octubre de 2026 - 11:14

San Lorenzo vs. Cerro Porteño, partido devaluado en el que hasta los niños deben pagar entradas

Carlos Meza, Wilson Quiñónez y Luis Fernando Cáceres, futbolistas del Sportivo San Lorenzo, durante el partido contra Olimpia, en el Defensores del Chaco.
Carlos Meza, Wilson Quiñónez y Luis Fernando Cáceres, futbolistas del Sportivo San Lorenzo, durante el partido contra Olimpia, en el Defensores del Chaco.APF

Sportivo San Lorenzo divulgó los precios de las entradas para el partido del domingo contra Cerro Porteño, a disputarse en Sajonia, a las 19:30. La tarifa incluye hasta a los menores de edad.

Por ABC Color
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Con el descenso a la División Intermedia consumado, el Sportivo San Lorenzo no genera ni el mínimo “gancho” para contar con el acompañamiento de su afición con la decisión de cobrar entradas a los menores de edad.

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El domingo, el Rayadito oficiará de local en el Defensores del Chaco, a las 19:30, para enfrentar a Cerro Porteño, una de las decepciones del torneo Clausura 2026, teniendo en cuenta que no es común que un grande ocupe la séptima posición entre 12 competidores.

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Como si fuese un partido decisivo, y no de cumplimiento, la directiva sanlorenzana estableció los precios con distintas escalas, estableciendo tarifas diferenciadas para los menores, cuando lo ideal es los chicos ingresen de manera gratuita para incentivar a que la gente acuda a los estadios en familia. Disposiciones como esta, sin embargo, ahuyenta a los aficionados.