Rubio Ñu y Guaraní miden fuerzas en La Arboleda

Un nuevo capítulo del campeonato Clausura se abre en esta jornada. El choque inicial del día será animado por Rubio Ñu y Guaraní, en Santísima Trinidad, a las 17:00.

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El Laureado se encuentra en una situación apremiante en cuanto al promedio. Necesita ganar la mayoría de sus juegos para evitar su retorno a la División Intermedia, de la cual es campeón 2025.

El Cacique tuvo un significativo repunte con la llegada del entrenador Francisco Arce. Sin embargo, errores puntuales le privaron de mejores resultados, principalmente en la más reciente presentación, en la que se dio una derrota por 2-0 contra Nacional.

Luego de la caída contra Recoleta, el entrenador Javier Torrente puso su cargo a disposición. La dirigencia de Rubio Ñu, presidida por Rubén Martín Ruiz Díaz, le dio su total respaldo. En el club de Santísima Trinidad consideran que el trabajo diario no se ve reflejado en los marcadores y que existe aún tiempo para salvar el año y encarar el siguiente con objetivos superiores.

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En los dos choques del Apertura 2026, el Cacique logró salir airoso, por 4-0 y 2-0. En la rueda inicial del Clausura, Rubio Ñu se impuso por 3-2.