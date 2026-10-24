Nacional y Trinidense abren el fuego sabatino con la cima en la mira

El esperado duelo entre La Academia y la Cruz Amarilla tendrá como escenario el estadio Arsenio Erico del populoso Barrio Obrero. Las acciones sobre el verde césped estarán bajo la autoridad de Blas Romero, quien además contará con la presencia de Carlos Figueredo a cargo del VAR.

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La Academia, por el asalto a la punta

El elenco tricolor llega respaldado por una gran regularidad que lo sostiene con una racha de seis fechas sin conocer la derrota, cosechando cuatro triunfos y dos empates. Esta solidez le permite ubicarse a un punto de la cima de la clasificación, habiendo conseguido su victoria más reciente por 2-0 frente a Guaraní, otro de los habituales contendientes en la lucha por el liderazgo.

Para este trascendental compromiso, el equipo comandado técnicamente por Víctor Ceferino Bernay recupera una pieza defensiva: volverá a contar con el concurso del zaguero Rodrigo Melgarejo, quien ya purgó la sanción de una fecha de suspensión tras su expulsión por doble amarilla sufrida ante Recoleta. La misión de los locales es clara: conseguir una victoria que los coloque como el solitario líder de la clasificación, quedando a la espera de lo que haga Olimpia el domingo en Villeta.

La Cruz Amarilla pisa fuerte y va por todo

Del otro lado de la línea de cal estará Sportivo Trinidense, que atraviesa un gran momento tras firmar una excelente racha en sus últimas cuatro presentaciones, sumando tres triunfos y un empate. Su conquista más reciente se dio ante otro pesado aspirante a la corona: Libertad, al que venció por 1-0 en el barrio Santísima Trinidad.

De esta manera, la Cruz Amarilla vuelve a verse cara a cara con otro rival directo en su firme intención de avanzar hacia la cima. Para los visitantes, conseguir un triunfo no solo les permitirá seguir metidos de lleno en la pelea por el título, sino también superar la línea de su rival de turno (Nacional), y por consiguiente alcanzar en la cima al líder Olimpia.