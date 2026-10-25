Ameliano vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Ameliano y Olimpia disputan hoy el partido correspondiente a la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. La “V” azulada de Roberto Nanni y el “Decano” de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, uno de los líderes del certamen junto a Libertad y Sportivo Trinidense, juegan a las 10:00, hora de Paraguay, en el estadio La Fortaleza del Pikysyry de la ciudad de Villeta. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Sportivo Ameliano vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 10:00 horas
- Argentina: 10:00 horas
- Brasil: 10:00 horas
- Uruguay: 10:00 horas
- Chile: 09:00 horas
- Ecuador: 08:00 horas
- Colombia: 08:00 horas
- Perú: 08:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas
- Bolivia: 09:00 horas
- El Salvador: 07:00 horas
- México: 07:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 06:00 horas
- Estados Unidos - Este: 09:00 horas
- Inglaterra: 14:00 horas
- España: 15:00 horas
- Bélgica: 15:00 horas
- Marruecos: 14:00 horas
- Sudáfrica: 16:00 horas
Sportivo Ameliano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Ameliano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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