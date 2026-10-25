Fútbol
25 de octubre de 2026 - 01:41

Ameliano vs. Olimpia: matiné de fútbol en Villeta

Sportivo Ameliano y Olimpia se citan en La Fortaleza de Villeta.
Sportivo Ameliano y Olimpia se citan en La Fortaleza de Villeta.Redes sociales

Sportivo Ameliano y Olimpia se enfrentan en la mañana de este domingo en Villeta, a las 10:00, por la decimosexta fecha del torneo Clausura 2026.

Por ABC Color
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Fiesta matinal futbolística en la compañía Naranjaisy de Villeta, en la que se presenta el más ganador de nuestro medio, Olimpia, que enfrenta a su “sombra negra”, Sportivo Ameliano, con la intención de seguir en lo más alto de la clasificación del campeonato Clausura.

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La cita en La Fortaleza es a las 10:00. El año pasado, la V azulada y el Decano se enfrentaron en la Ciudad Industrial, donde igualaron 1-1. En esa oportunidad, los locales eran dirigidos por Humberto García, mientras que el Expreso contaba con la conducción de Ramón Ángel Díaz.

Antecedentes: Sportivo Ameliano vs. Olimpia
Antecedentes: Sportivo Ameliano vs. Olimpia

El presente es totalmente distinto. Ameliano, bajo el comando de Roberto Nanni, no está logrando el puntaje conforme a lo que va jugando. Necesita aumentar su cosecha para lograr una clasificación internacional, en este caso a la Copa Sudamericana.

El Expreso apunta alto, conforme a su rica historia. Los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez deben superar una prueba como la que se presenta para confirmar su candidatura al título.

En los enfrentamientos de este año, Olimpia ganó dos (por 1-0 y 2-1) y se registró una igualdad, precisamente en Villeta.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Ameliano y Olimpia, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Ameliano y Olimpia, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.