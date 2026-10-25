Ameliano vs. Olimpia: matiné de fútbol en Villeta

Fiesta matinal futbolística en la compañía Naranjaisy de Villeta, en la que se presenta el más ganador de nuestro medio, Olimpia, que enfrenta a su “sombra negra”, Sportivo Ameliano, con la intención de seguir en lo más alto de la clasificación del campeonato Clausura.

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La cita en La Fortaleza es a las 10:00. El año pasado, la V azulada y el Decano se enfrentaron en la Ciudad Industrial, donde igualaron 1-1. En esa oportunidad, los locales eran dirigidos por Humberto García, mientras que el Expreso contaba con la conducción de Ramón Ángel Díaz.

El presente es totalmente distinto. Ameliano, bajo el comando de Roberto Nanni, no está logrando el puntaje conforme a lo que va jugando. Necesita aumentar su cosecha para lograr una clasificación internacional, en este caso a la Copa Sudamericana.

El Expreso apunta alto, conforme a su rica historia. Los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez deben superar una prueba como la que se presenta para confirmar su candidatura al título.

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En los enfrentamientos de este año, Olimpia ganó dos (por 1-0 y 2-1) y se registró una igualdad, precisamente en Villeta.