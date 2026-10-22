Olimpia
22 de octubre de 2026 - 13:09

El elegido de Vitamina para reemplazar a Juan Vera en la defensa de Olimpia

Pablo 'Vitamina' Sánchez, entrenador de Olimpia, durante el partido frente a San Lorenzo por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Pablo 'Vitamina' Sánchez, entrenador de Olimpia, durante el partido frente a San Lorenzo por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.@elClubOlimpia

Olimpia enfrenta el domingo a Sportivo Ameliano por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez está obligado a realizar cambios en la formación.

Por ABC Color
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Olimpia defiende la punta del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en la ciudad de Villeta. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Sportivo Ameliano por la fecha 16: el partido es el domingo 25 de octubre, a las 10:00, hora de nuestro país, en el estadio Ameliano Villeta. El técnico empezó a perfilar la formación, que tiene cambios obligados.

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‘Vitamina’ debe realizar dos variantes: la primera es en defensa y la segunda, en el mediocampo. Las bajas del vigente campeón del fútbol paraguayo son Juan Vera y Juan Fernando Alfaro, quien por dolencias musculares están al margen del encuentro y prácticamente descartados del superclásico frente a Cerro Porteño, el domingo 1 de noviembre, a las 17:00, en La Nueva Olla.

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

¿Quién es el elegido de Vitamina para reemplazar a Juan vera en Olimpia?

Sánchez tiene encaminada la variante de Vera: el elegido es Gustavo Vargas. El ex Guaraní había sustituido al central con pasado en el Sportivo Trinidense a los 32 minutos del primer tiempo en la última presentación del Franjeado, el 3-0 sobre 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el Defensores del Chaco. El zaguero de 25 años volvería a jugar de titular en Liga después de siete cotejos.