Olimpia “farmea aura” en la punta del torneo Clausura

Con goles “therians”, concretados por el “Caballo” Gabriel Ávalos y el “Cachorro” Richard Sánchez (2), Olimpia se impuso este domingo en La Fortaleza de Villeta sobre el siempre complicado Sportivo Ameliano, al que derrotó con justicia por 3-2, en la continuidad del decimosexto capítulo del torneo Clausura que tiene al Decano en lo más alto de la clasificación.

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Con el arranque rápido y furioso de Olimpia pintaba para un partidazo. Sin embargo, el juego tardó casi media hora para prender, con los goles seguidos que cambiaron el panorama.

Tras un retroceso de Julio González, el portero local Ángel Sánchez se complicó con la salida con los pies ante la presión de Sebastián Ferreira.

Del otro lado, un tiro libre de Fabián Franco dio en el travesaño y una definición de Cristhian Ocampos en el área resultó fallida. Avanzando menos, los albiazules generaban peligro.

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El tablero se movió luego de la proyección por izquierda de Mateo Gamarra, el centro y la estupenda volea de Gabriel Ávalos, con la que los fanáticos franjeados habrán justificado la entrada.

La alegría no duró mucho. Una asistencia aérea del “Polaco” González que cae a espaldas de Ávalos fue aprovechado por Andrea Falabella para aplicar un frentazo y establecer el 1-1.

El zaguero argentino volvió a anotar por la misma vía (aérea), pero tu tanto no subió al marcador por un pequeño toque con el antebrazo que desestabilizó a Gamarra.

Apenas iniciada la complementaria, Raúl Cáceres dejó de cara a la definición a Ávalos, quien de zambullida definió mal. Es más, parecía un rechazo que una finalización frente al arco.

Ocampo le sacó pintura al horizontal con un zurdazo, luego de un giro. La propuesta del elenco anfitrión brindaba un atractivo mayor al espectáculo, porque además de defender con orden, atacaba con fuerza, determinación.

El Expreso volvió a ponerse al frente. Esta vez con el tanto Richard Sánchez al aprovechar la asistencia de Ávalos, quien le bajó el balón con la cabeza. El volante tuvo los segundos necesarios para controlar y anotar.

“Cachorro” Sánchez llegó al doblete con un tiro cruzado desde fuera del área tras una cesión de Ávalos, cuyo aporte fue determinante.

La V azulada volvió a acortar distancia con el tanto de penal de Fredy Vera. La infracción fue generada por Gustavo Vargas sobre Richard Torales.

Sobre el final, el conjunto albiazul se quedó con 10 con la expulsión de Julio González por una falta contra Sebastián Quintana tipificada como juego brusco grave, aunque no parecía para tanto.

Olimpia “farmea aura” en la punta del Clausura. Su técnico acertó con los cambios -sobre todo los primeros- para marcar la diferencia contra un rival que suele ser la “piedra en el zapato” del más ganador de nuestro fútbol.

Detalles del partido

Estadio: La Fortaleza, Villeta. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Julio Aranda y José Mercado. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

Ameliano: Ángel Sánchez; Ronald Peralta, Julio González, Andrea Falabella y Fabián Franco; Fredy Vera, Valentín Larralde (62’ Estivel Moreira), Walter Rodríguez (73’ Marcelo Camargo), Raúl Cabral (73’ Luis Ayala) y Édgar Páez (62’ Carlos Favero); Cristhian Ocampos (55’ Richard Torales). D.T.: Roberto Nanni.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Mateo y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo (79’ Sebastián Quintana), Alex Franco (65’ Iván Leguizamón), Richard Ortiz y Eduardo Delmás (55’ Richard Sánchez); Carlos Sebastián Ferreira (55’ Romeo Benítez) y Gabriel Ávalos (79’ Tiago Caballero). D.T.: Pablo Sánchez.

Goles: 30’ Gabriel Ávalos, 58’ y 63’ Richard Sánchez (O); 32’ Andrea Falabella, 71’ Fredy Vera, de penal (A). Amonestados: 49’ Richard Ortiz, 53’ Fernando Cardozo y 94’ Mateo Gamarra (O); 52’ Valentín Larralde, 95’ Fabián Franco y 95’ Marcelo Camargo (A). Expulsado: 87’ Julio González (A), con roja directa. Tiros de esquina: Ameliano 4 (3 en el PT)-Olimpia 4 (2).